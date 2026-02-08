Самуел Финци: Виждам процеси в България, които не ме радват

Стопкадър Нова Тв

Известен наш актьор изрази притеснение от това, което се случва у нас.

Той казва, че неговият дом е там, където си плаща данъците, а именно Берлин. Последните години пътува много и прекарва време в България, където също работи. Миналата година той спечели „Икар” за главна мъжка роля за „Венецианският търговец” и снима 4 филма с български режисьори. В предаването „На фокус” гостува Самуел Финци.

„Аз съм български гражданин и като такъв ме интересува какво се случва тук. Виждам процеси, които не ме радват, но виждам и ентусиазъм, желание за промяна”, каза Финци. По думите му българското общество е преживяло подем през декември, но животът в постоянно политическо и социално „лашкане” е изтощителен.

Актьорът сподели философското си отношение към живота и себе си. „Човекът е нещо противоречиво. Не може да се върви само напред. Гледам да не взимам моята персона на сериозно, за да мога да съществувам радостно”, каза той.

Любопитен детайл от живота му е приятелството му с германския президент. По повод рождения си ден на 20-и януари Финци получава лично поздравление от държавния глава на Германия. Причината е необичаен жест отпреди години, когато актьорът подарява на президента ключ от столичния бар „Хамбара”. „Мисля, че този ключ е по-важен дори от ключа на София”, разказа Финци. Той допълни, че срещата им е прераснала в приятелска вечеря.

Говорейки за Германия, актьорът подчерта, че страната дава шанс, макар и приемането да не идва автоматично. „20% от населението са имигранти. Дават ти възможност да направиш нещо със живота си, ако си достатъчно настоятелен. Германия е силно либерална държава”, каза още Финци.

