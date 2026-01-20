Самуил Петканов: От София коментираха, че Варна се продава и нямаме търпение да получим стабилни оферти.

Кадър ИИ

Създателят на сайта Неновините Самуил Петканов се пошегува с Варна.

"От София коментираха, че Варна се продава и нямаме търпение да получим стабилни оферти.", пише той в социалната мрежа.

В сайта си посочва:

Тръмп поиска и Варна, била почти руска територия в задния двор на НАТО

НАШИНГТОН - Доналд Тръмп обяви, че ако заплахата от Русия и Китай оправдава интереса към Гренландия, същият аналитичен модел може да бъде използван и спрямо Варна.



В анализ на Пенгатона се посочва, че в града има значително присъствие на руски граждани, а в непосредствена близост се намира комплексът Камчия — територия с руска собственост, описвана като „географски недоразумение в рамките на НАТО“.



„Когато съюзниците не могат да се справят със сигурността, Съединените щати имат задължението да започнат раздават шамари и да превземат територии“, заяви представител на администрацията.

Докладът отбелязва още, че българските служби за сигурност са хронично пробити, което според Тръмп е добре, само ако става дума за прикриване на досиетата Епстийн.



От София коментираха, че Варна се продава и нямаме търпение да получим стабилни оферти."



Всички публикации в този сайт са плод на Вашата фантазия, Интернет не съществува, сочи пояснение към публикацията.

