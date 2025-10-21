Санае Такаичи стана първата жена премиер на Япония

стоп кадър: Ютуб

Санае Такаичи стана първата жена, избрана на поста министър-председател на Япония, предаде японската новинарска агенция Киодо, цитирана от БТА.

Шестдесет и четири годишната бивша вътрешна министърка, отговаряла за икономическата сигурност, спечели мнозинството от гласовете на депутатите - 237, в 465-местната Камара на представителите в парламента на страната (долната камара - Сюгиин).

Такаичи е лидер на управляващата Либерално-демократическа партия, която вчера сключи коалиционно споразумение с Партията на японското възстановяване.

