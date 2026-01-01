Съндърланд и Ман Сити не могат да си вкарат близо час

кадър: Спортал

Съндърланд и Манчестър Сити играят при 0:0 в мач от 19-ия кръг на Премиър лийг в първия ден от новата година.

Футболистите на Джосеп Гуардиола започнаха доста активно двубоя и още в рамките на първите няколко минути създадоха две добри ситуации. В шестата минута след изпълнение на корнер топката стигна до Бернардо Силва, който от няколко метра реализира гол. Впоследствие страничният рефер вдигна флага си, маркирайки засада, която бе потвърдена и от ВАР, предаде Спортал.

След около четвърт час игра Фил Фоудън центрира доста опасно от фланга, но топката бе изчистена точно преди да достигне до Холанд. Секунди след топката бе пратена в предни позиции към Брайън Броби, който демонстрира физическата си мощ и се справи с Рубен Диаш, озовавайки се очи в очи с Донарума, но ударът на нападателя бе много некачествен и бе спасен с лекота от отлично позициониралия се италианец.

На почивката Джосеп Гуардиола пусна в игра Родри, който замени получилия проблеми през първата част Нико Гонсалес. В 47-ата минута Райън Шерки успя да напредне отдясно и пусна много елегантно около точката за дузпа, но Савиньо прати кълбото над напречната греда. По-малко от минута след това отново бразилското крило демонстрира своята скорост и се озова на отлична позиция, но изстрелът му бе спасен от нидерландския страж на домакините.

“Гражданите” са в отлична серия от шест последователни успеха в първенството, а днес ще търсят нова задължителна победа, която ще ги доближи на две точки от водача Арсенал. От своя страна “черните котки” имат значителен спад във формата спрямо много силното начало на кампанията, но продължават да са осми в подреждането, макар че имат едва един успех в последните си пет мача.

Мениджърът на Манчестър Сити Джосеп Гуардиола прави две промени в сравнение с тези, които стартираха при успеха над Нотингам Форест. Нейтън Аке и Савиньо стартират съответно за втори и четвърти път през този сезон в шампионата. Нидерландецът ще си партнира с Рубен Диаш в центъра на защитата, а бразилското крило ще е в подкрепа на Ерлинг Холанд от по-задни позиции заедно с Фил Фоудън и намиращия се в добра форма в последните седмици Райън Шерки. Добрата новина за Гуардиола е и завръщането сред резервите на Джереми Доку и Родри.

Треньорът на Съндърланд Режис льо Брис дава първи старт от август насам на Елиезер Майенда, заменяйки Крис Риг, който пък сяда на скамейката. Това е и единствената промяна спрямо равенството с Лийдс преди няколко дни. Брайън Броби отново води атаката на тима, а Симон Адингра стартира в трети пореден мач за Съндърланд. Дан Балард пък отсъства поради контузия.

