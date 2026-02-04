Сандов: Би било много полезно да се оповестят сигналите на организацията на загиналите в "Петрохан"

Кадър bTV

Би било много полезно, ако се оповестят всички сигнали, подавани от сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“ (НАКЗТ) през годините, с цел идентифициране на евентуални мотиви за отмъщение спрямо тях. Това заявява Борислав Сандов - министър на околната среда и водите в кабинета на Кирил Петков във връзка със случая „Петрохан". Такива сигнали със сигурност има, особено в сферата на околната среда и управлението на горите. Надявам се правоохранителните органи да разкрият бързо и без да пораждат допълнителни съмнения всички факти и обстоятелства около смъртта на тези трима мъже и опожарената база на организацията, допълва бившият министър.

На 2 февруари три тела бяха открити в хижа в района на прохода Петрохан, припомня БТА. Те са били с огнестрелни рани, съобщи вчера директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков. Той допълни, че се издирват лица, свързани с неправителствена организация. Дейността ѝ се изследва, а през 2022 г. тя има сключено споразумение с Министерството на околната среда и водите (МОСВ) относно опазване на природата в района. От МОСВ вчера съобщиха, че през 2025 г. министерството е прекратило споразумението си със сдружение „Национална агенция за контрол на защитените територии“.

В публикацията си Борислав Сандов посочва подробности за неправителствената организация, свързана със случая „Петрохан“, като дава хронология за рамковото споразумение, което е подписал от страна на Министерството на околната среда и водите (МОСВ) с неправителствената организация, чиито членове са жертви на криминалния случай.

В началото на 2022 г. в МОСВ постъпи искане за среща с представител на сдружение НАКЗТ, което се представи за природозащитна организация, с база в района на Петрохан, посочва Сандов и допълва, че е било посочено, че организацията е член на The EUROPARC Federation.

„През януари 2022 г. беше проведена среща в кабинета ми в МОСВ. На нея от страна на НАКЗТ присъстваше Ивайло Иванов (една от жертвите), като официален представител на организацията, на която ми беше представена работата на НАКЗТ на национално и международно ниво“, посочва още бившият министър на околната среда и водите.

Последвала е втора среща, на която е представена идеята за рамково споразумение за партньорство в областта на опазване на околната среда и популяризиране на добри и образователни практики в сферата на екологията.

В началото на февруари това споразумение е подписано. По думите на Сандов споразумението не е създавало права и отговорности за някоя от страните и не е имало финансов елемент в него. Най-общо, това беше протоколиране на съвместни добри намерения с идеална цел, казва Сандов.

„На 4 април 2022 г. в МОСВ постъпи писмо от друго сдружение с искане за разяснение на това споразумение и дали то делегира специални права на НАКЗТ. На 6 април 2022 г. изпратих отговор на горното писмо и изрично заявих, че въпросното споразумение не предоставя права или задължения на НАКЗТ“, посочва още той.

Сандов допълва, че през лятото на 2022 г. е извикан за снемане на обяснения по сигнал до правоохранителните органи относно това споразумение.

След края на мандата му като министър на околната среда и водите е направена вътрешна проверка и опит споразумението да бъде прекратено двустранно, посочва още Сандов.

По негови думи през есента на 2022 г. МОСВ сезира Върховна касационна прокуратура и МВР за проверка по компетентност, а след това министърът на околната среда и водите инициира проверка от РИОСВ - София за инспекция на място. Проверката на 2 декември 2022 г. не установява нарушения.

Следва още една заповед на министър Карамфилова и още една проверка на 17 януари 2023 г., която също не установява никакви нарушения от страна на НАКЗТ, посочва Сандов.

„През лятото на 2024 г. друг служебен министър на околната среда и водите - Петър Димитров - издава заповед, с която инициира проверка от друга регионална инспекция по околната среда и водите. На 1 юли 2024 г. е извършена проверка от РИОСВ - Благоевград, която също не открива нарушения“, пише още Сандов.

Той допълва хронологията със следните събития:

На 26 юни 2025 г. МОСВ уведомява НАКЗТ, че едностранно прекратява Рамковото споразумение за партньорство. Подписът е на министър Манол Генов.

В заключение от вчера МОСВ казва, че до момента не са получавали сигнали за установени нарушения на екологичното законодателство от НАКЗТ.

Не съм познавал хората от НАКЗТ преди 2022 г. Не са ми били приятели, колеги или съпартийци преди или след 2022 г, заявява Борислав Сандов и допълва, че не му е оказван натиск, нито някой е ходатайствал за това споразумение.

Водил съм се изцяло от идеята да насърчавам гражданското участие в сферата на опазването на околната среда, а също така да търся добри практики за служителите на МОСВ в Националните паркове „Рила", „Пирин" и „Централен балкан", заявява още той.

„За да стане ясно дали това споразумение е имало смисъл, следва да се направи оценка на състоянието на околната среда в района на Петрохан и да се сравни със състоянието от 2021 г. Със сигурност мога да твърдя, че не се е влошило и по личните ми наблюдения бракониерските набези, нелегалният добив на дървесина и площта на пожарите са намалели. Държавата не е била ощетена с нито една стотинка по време на действието на това споразумение“, допълва още Борислав Сандов.

