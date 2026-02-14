Сандов: Не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят

Кадър Бг он ер

Бившият министър на околната среда и водите Борислав Сандов не вярва, че живеещите в хижа Петрохан са се самоубили и смята, че институциите дължат много отговори.



Това заяви самият той пред Bulgaria ON AIR. През годините Сандов е ходил три пъти в хижата и дори е нощувал там, но нередности не е виждал.



Сандов се запознава с хората от хижа "Петрохан", докато е министър на околната среда и водите. Те му обясняват, че целта им е да охраняват защитени територии.



За първи път Сандов отива в хижата през 2022 г., но отрича да е виждал оръжия или нещо подозрително.



"Не бях сам, това категорично е важно да се каже. Бях със съмишленик в това първо ходене", сподели Сандов.



Следват още две посещения, в които той отсяда в хижата.



"С невръстното ми дете и с жена ми. На еднодневни разходки. Не съм виждал нищо религиозно", разказа още бившият министър на околната среда и водите.



"Видях момчето, мислех, че е син на Иво Калушев, много приличаше на Иво. Не съм си задавал въпроса дали е възможно дете, което не е дете на някой от тях, да е там", каза още Сандов.



Бившият министър на околната среда и водите има и своя версия за намерените трупове в хижата.



"Аз не мога да си представя, че те ще оставят кучетата си на каишки вътре и ще ги запалят. Ако са решили да се самоубиват, ще убият кучетата преди това", смята Сандов.



Сандов заяви, че няма предявено обвинение към него по случая, но и не смята, че има основание.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!