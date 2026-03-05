Санитарка в ИСУЛ два пъти намери големи суми и ги върна на собствениците им

кадър: БНТ

Следва история за добрия пример. Санитар от УМБАЛ "Царица Йоанна - ИСУЛ" два пъти намери лични вещи и големи суми пари и ги върна на собствениците им. Жената получи специална грамота за гражданска доблест от директора на болницата. Йорданка Димитрова е санитар в ИСУЛ от около 3 месеца. Докато чисти едно от фоайетата на болницата намира портмоне с 2400 лева.

„Обадих се долу на охраната. Дадох си номера викам ако търси някой парите ето номера. Няма и 10-15 минути и телефонът ми звънна. Жената нямаше пари в нея.“, разказа пред БНТ Йорданка Димитрова.

Изгубеното портмоне било на жена, която чакала за тежка операция. Няколко дни след интервенцията тя потърсила Йорданка.

„Дойде жената, което сега колко ма толкова ми подаде"., каза Йорданка.

Няколко дни след това Йорданка намира мъжка чанта с телефон, документи и голяма сума пари пред болницата.

"Доста заплати бяха, но това мен не ме съблазнява, защото благодарим на бога все пак свързвам двата края. Така майка ме е възпитала, какво да ти кажа, чуждо да не взимам.“, посочва Йорданка.

Този път Йорданка се обадила в полицията. А служителите на Пето районно се свързали със собственика. Той също благодарил на Йорданка. А директорът на ИСУЛ я отличил с грамота за гражданска доблест.

„Направила съм едно добро дело пред бога. Така го почувствах. И дано бог да ме възнагради от това, което имам аз нужда. Здраве искам.“, пожела си Йорданка.

