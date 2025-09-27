Санкциите на ООН срещу Иран ще влязат в сила в неделя

снимка pexels

Опитът на Русия и Китай да отложат възобновяването на санкциите на ООН срещу Иран се провали в 15-членния Съвет за сигурност на ООН. Само четири държави подкрепиха проекторезолюцията им, девет страни гласуваха против, а две се въздържаха.

Това отваря вратата за повторното налагане на санкциите след изтичането на 30-дневния срок рано в неделя българско време, предаде БНТ.

Европейската тройка - Германия, Франция и Великобритания започнаха процеса по възстановяване на санкциите, след като обвиниха Техеран в нарушаване на споразумението от 2015 г., целящо да попречи на страната да разработи ядрено оръжие. Иран отрича да се стреми към ядрено оръжие. Резолюцията на Русия и Китай за отлагане на санкциите с шест месеца нямаше шанс за успех, след като последната серия от преговори между Иран и Великобритания, Франция и Германия не успя да излезе от задънената улица.

