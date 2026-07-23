Санкционираха мъж за опасно шофиране след сигнал на жителка в Сливен

Снимка Булфото, илюстративна

По сигнал на жителка на град Сливен е установен водач на лек автомобил, управлявал рисково на главен булевард в града.

Сигналът е получен на електронната поща на ОДМВР-Сливен, с клип от видеорегистратор, на който е заснето рисково поведение на водач на лек автомобил, съобщи бТВ.

С маневрите, които предприема той създава реална опасност за живота и здравето на останалите участници в движението.

Нарушението е заснето в 20:45 часа на 22 юли, на бул. „Бургаско шосе”, непосредствено преди кръстовище, регулирано със светофарна уредба.

Служители на сектор „Пътна полиция”-Сливен са установили и санкционирали водача. Той е на 22 години от град Сливен, с 3 години стаж като шофьор, с четири фиша за маловажни нарушения .

Гражданите могат да подават сигнали на ел. пощата на ОДМВР-Сливен [email protected].

Редактор "Екип на Петел",

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