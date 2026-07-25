Санкционираха шофьори за неправомерно поведение по време на движение в Разград и Исперих

Снимка МВР

Полицията санкционира шофьори за неправомерно поведение по време на движение в Разград и Исперих, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Разград.

Случаят в Разград е свързан с автомобили с чуждестранна регистрация, които са предизвикали силно обществено недоволство в четвъртък вечерта. Между 19:15 и 20:00 ч. колоната е преминала по улица „Кирил и Методий“ със силна музика, продължително използване на клаксони и запалени факли, докато се е подготвяло началото на дефилето във финалната вечер на Панаира на киселото мляко, пише БТА.

Полицейски служители предприели действия за установяване на шофьорите и пътниците. При извършените оперативно-издирвателни действия е изяснено, че автомобилите са част от ромска сватба. В първия автомобил мъж се показал през люка и заснемал с камера останалите превозни средства в колоната. Той и шофьорът на автомобила са санкционирани за неправомерното си поведение по време на движение.

На останалите шофьори също са наложени глоби. Установените нарушения са за неправилно превозване на пътници, неправилно изпреварване, извършване на опасни маневри и грубо нарушаване на обществения ред. Материалите по случая са изпратени в прокуратурата за предприемане на последващи действия, посочват от ОД на МВР в Разград.

В друг случай полицейски служители от Районното управление в Исперих са се самосезирали след публикация в социалните мрежи. На нея се вижда как шофьор управлява автомобил с висока скорост, извършва рискови маневри и забранени изпреварвания. След незабавно предприети издирвателни действия е установен 22-годишният шофьор на автомобила „БМВ М5“ от Исперих. Срещу него са съставени два акта за установени административни нарушения. Образувана е и проверка за престъпление по чл. 325 от Наказателния кодекс – хулиганство, допълват от полицията.

През май шестима абитуриенти бяха санкционирани за безотговорно поведение на пътя в Разградска област.

Редактор "Екип на Петел",

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