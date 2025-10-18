Санкционират служителя, който глоби студента за фигурите на пешеходни пътеки

Стопкадър Нова Тв

Наложиха санкция на инспектор от столичния инспекторат след случай, който предизвика вълна от коментари.

Обрат в случая със студента, който постави детски фигури на опасни пешеходни пътеки в София. Столичният инспекторат публикува днес позиция, в която изразява загриженост за начина, по който е бил третиран младежът, и обяви, че инспекторът, наложил глобата, ще бъде санкциониран дисциплинарно, съобщи NOVA.

"Искаме ясно да заявим, че действията на конкретния инспектор не отразяват духа и ценностите, към които се стреми Столичният инспекторат", заявиха от инспектората. Макар служителят да е действал формално в рамките на правомощията си, подходът му не е бил съобразен с добрите намерения на младия човек, който е предприел инициативата от желание да направи града по-безопасен.

Преди седмици студентът Андрей Димитров и негови съмишленици поставиха 10 детски фигури на пет опасни пешеходни пътеки в София. Една от тях е на мястото, където загина 15-годишният Филип.

"Аз самият съм потърпевш на пътнотранспортно произшествие още в ранна детска възраст, когато карах колело и бях блъснат от автомобил. Смятаме, че това ще даде възможност безотговорните институции да поемат отговорност най-накрая, а шофьорите да бъдат по-внимателни на пътя", сподели Андрей.

За поставянето и финансирането помагат младежи от сдружение "Развитие чрез ефективни действия" и националният отбор по кикбокс. Фигурите са изработени чрез 3D принтиране, стабилизирани са отдолу с бетон, а самата конструкция е направена от фибростъкло и рисувана на ръка.

Още в първия ден две от фигурите са изпочупени от вандали, но за другите вчера дойде 50 лева глоба от Столичния инспекторат.

"Издаден е фиш, аз буквално един час след като ми беше връчен, го платих. Аз още от самото начало на акцията знаех, че не съм го съгласувал, но именно това беше и целта, защото искаме да дадем отзвук на цялата инициатива", обясни студентът.

От инспектората първоначално обясниха, че монтажът на каквито и да било елементи се извършва само след съгласуване и документи.

Часове по-късно обаче Столичният инспекторат публикува нова позиция, в която обяснява, че не са съобразени добрите намерения на инициативата и след вътрешна проверка инспекторът ще бъде санкциониран дисциплинарно.

"Това е пропуск, за който поемаме отговорност. Вътрешна проверка вече е започната и инспекторът ще бъде санкциониран според установените правила", заявиха от Столичния инспекторат.

Като майка Светла оценява фигурите като полезни и подкрепя инициативата.

"Искам да ви поздравя за това, което сте направили. Смятам, че това е похвално. Има нужда от повече подобни маркировки за съжаление", сподели тя.

Цветана живее в блока до пътеката и вече вижда ефекта от фигурите.

"Привлича вниманието върху пешеходната пътека. Гледам, че и за мен спират. По-скоро спират повече", каза тя.

На четири от пешеходните пътеки фигурите вече са премахнати. Случаят трябва да намери решение на среща между Андрей и инспектората в понеделник, на която ще се обсъди как подобни идеи могат да бъдат подкрепени и реализирани в съответствие със закона.

Столичният инспекторат заяви пълна подкрепа към инициативата на студента като акт на активна гражданска позиция, който цели да повиши безопасността на пешеходците, особено на децата, пише dunavmost.com.

