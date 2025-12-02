Сано издаде какъв актьор ще играе Стоичков в биографичния филм

кадри Нова телевизия

Актьорът Александър Сано ще е водещ на риалти формата „Вече играеш... Стоичков”, с който ще бъде избран актьорът, който ще играе футболната легенда в амбициозния биографичен филм за него. Това потвърди самият той във включване в „На кафе” от Барселона, където се снима част от шоуто.

Сано каза, че не може да разкрие много, но актьорът скоро ще бъде определен. „Направихме го отворен кастинг, защото никога не знаеш дали няма да излезе някой диамант”, обясни актьорът и тв водещ. Той подчерта, че при всички случаи ще се търси физическа прилика с Христо Стоичков. „Няма да изберем някой рус със сини очи”, успокои Сано.

Покрай всичко той сподели, че не е най-големия футболен фен на света, но има два дена футболна кариера в отбора на „Дунав” Русе. Сано добави, че в младостта си Стоичков е можело да заиграе там, но за щастие на всички фенове, ЦСКА са го взели, поставяйки началото на легендата.

