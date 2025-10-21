Сано обясни новото риалити за Стоичков

кадър Нова телевизия

редактор Веселин Златков

„Вече играеш...Стоичков”, така ще се казва новото риалити на Нова телевизия. То ще проследява кандидатите да изиграят ролята на големия български футболист в биографичен игрален филм за него, който ще се снима догодина. Това обясни в студиото на сутрешния блок на телевизията Александър Сано, който ще води риалити формата.

„Ясно е, че двуметров рус човек няма как за изиграе Стоичков”, обясни актьорът. Той разказа, че идеята кастингът да стане риалити е на режисьора Мартин Макариев.

Сано добави, че дали изпълнителят на ролята може да играе футбол, е въпрос на професионална подготовка за всеки актьор, който тръгва към нова роля. Ще се търси актьор, който може да изиграе Камата в златния му период след 20-годишна възраст, но заедно с това от кастинга се е очакват и други резултати - да се намери дете, което да изиграе Ицо на 8 години, както и други футболисти, свързани с легендата.

Александър Сано коментира, че представата, която имаме за Стоичков, до голяма степен е клише. „Неговият живот не е за филм, а за сериал. Три пъти е зачеркван от футбола, а след това стига до Олимпа в този спорт”, обясни актьорът. Той запази в тайна дали самият Христо Стоичков ще има думата в определянето на актьора, който ще влезе в неговата роля.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!