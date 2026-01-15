Сантандер 0:0 Барселона през първото полувреме

кадър: FC Barcelona, Х

Отборите на Сантандер и Барселона играят при 0:0 в 1/8-финал за Купата на краля в Испания. Началото на мача на "Ел Сардинеро" закъсня с 15 минути заради проблеми с влизането на публиката на стадиона. Преди двубоя пък се изля силен дъжд.

Барса е действащият носител на трофея. Освен това тимът се намира в серия от десет победи, а преди дни защити приза си от Суперкупата на страната след 3:2 над Реал Мадрид. В тази връзка преди началото домакините от Сантандер уважиха съперника с шпалир.

Oчаквано треньорът Ханзи Флик е направил множество промени в състава. Шанс получават Феран Торес, Дани Олмо, Марк Касадо, Марк Бернал и Маркъс Рашфорд. Рафиня, Педри, Левандовски и Ерик Гарсия са на пейката, където е и новото попълнение Жоао Кансело.

Сантандер и Барселона не са се срещали от сезон 2011/12 насам, когато за последно клубът от Кантабрия беше част от елита. Сега обаче Сантандер е във форма и е лидер в Ла Лига 2 с амбицията да се завърне сред най-силните. Доскоро част от отбора беше българският вратар Пламен Андреев, но наемът му от Фейенорд беше заменен с такъв в Лех (Познан).

Домакините влязоха смело в срещата и в първите три минути вече бяха изпълнили три корнера пред вратата на Жоан Гарсия. Веднага след това обаче каталунците взеха инициативата и натикаха втородивизионния тим в неговата половина. В 11-тата Олмо пропусна да реализира след подаване от лявото крило, предаде Спортал.

Последва обаче скучен период, в който Барса не блестеше с нищо. "Блаугранас" доминираха значително във владението на топката, но рядко стреляха и не успяваха да уцелят вратата. Веднъж Марко Бернал се доближи до попадението с диагонален шут, а чак в 44-тата вратарят на Сантандер трябваше да се намесва.

В добавеното време на първата част пък централният нападател на Расинг Арана пропусна да вкара с глава.

