Санторини се цепи и пуши: Хората се готвят за най-лошото

Отново разтресе Санторини в неделя и то на два пъти до обяд и хората са отчаяни, че активността на земята не само че няма да спре, а ще се усилва.

От няколко дни вече ударите на земята стават все по-чести. От пукнатини и скали излиза пара.

Живеещите на острова се готвят за най-лошото.

Гръцкият премиер Кириакос Мицотакис призова гражданите да запазят спокойствие и изрази солидарност със засегнатите.

Той обяви пускането на приложение, което може да спаси много животи.

Земетресение с магнитуд 4,1 по скалата на Рихтер е регистрирано в неделя източно от гръцкия остров Санторини , съобщиха от Геодинамичния институт към Националната обсерватория, предаде БНТ.

Епицентърът на това земетресение е регистриран на 26 километра източно-североизточно от Ия, а предишното земетресение е регистрирано около 3:30 сутринта местно време север-северозападно от Анафи, съобщава "Катимерини".

"Експертите непрекъснато наблюдават това явление и искам да подчертая, че имаме отлични учени, а те ни дават поводи да бъдем малко по-оптимистични с течение на дните. Никой не може да прогнозира с абсолютна сигурност, но има умерен оптимизъм, че няма да бъдем доведени до най-лошия сценарий", каза Мицотакис.

Той отбеляза, че е отговорност на гръцкото правителство бързо и систематично да предприеме всички необходими превантивни мерки, за да създаде предпазна мрежа за жителите на Санторини и да реагира на всяка ситуация.

Министър-председателят обяви финансов пакет от 3 млн. евро за изграждане на маршрут за спешна евакуация в южния регион на острова.

Властите също така ограничиха трафика в райони, застрашени от свлачища.

Военни камиони доставиха електрически генератори на Санторини, а спасителни екипи остават в готовност.

Мицотакис пусна днес пост в социалните мрежи, че има оптимистична прогноза от учените, че няма да се стигне до най-лошия сценарий.

„Само броят – над 7700 земетресения, оправдава страха и безпокойството. Преди два дни бях на Санторини и бих искал да изразя и оттук моята подкрепа, както и на цялото правителство, към жителите, които живеят в тази трудна ситуация. Ние ви разбираме и сме до вас. Искам да ви помоля да останете спокойни. Специалистите, които постоянно наблюдават явлението – и искам да подчертая, че имаме отлични учени, ни дават повод да бъдем малко по-оптимистични с течение на времето. Никой не може да направи прогнози с пълна сигурност, но има сдържано оптимизъм, че това няма да доведе до най-лошия сценарий“, гласи част от поста на гръцкия премиер, предаде bTV.

В същото време Кипър активира националния си план за извънредни ситуации заради продължаващите земетресения в съседна Гърция. Заради трусовете край Санторини училищата на островите в района ще останат затворени поне до 14 февруари.

