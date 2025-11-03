Сантра и проф. Овчаров се захапаха за майчинството по Нова тв

кадри Нова телевизия

Оценката за повишаването на плащанията за майчинството през втората година накара певицата Сантра и археологът проф. Николай Овчаров да влязат в словесен двубой в „Пресечна точка” по Нова телевизия.

Като майка, певицата заяви, че се радва на всяка мярка в полза на това жените да остават по-дълго с децата си, без да са принудени за работят. „Все пък децата са бъдещето, когато имаме деца, ние минаваме в миналото”, обясни Сантра.

Проф. Овчаров обаче отбеляза, че плащанията за майчинство за част от целия бюджет. Той подчерта, че за него насочването на средства в социалната сфера е популизъм, който е станал тенденция за политиците. „Чудя се докъде ще го докараме?”, заяви археологът.

Сантра обаче не само не прие думите му, а каза, че ако питат нея, майчинството трябва да е три години.

Трябва да има баланс, това каза третият седмичен коментатор в предаването, зам.-председателката на федерацията по художествена гимнастика Невяна Владинова. Тя подчерта, че не е майка, но по нейно мнение, жените не трябва да отделят и прекалено много внимание на децата, ако искат да се запазят психически и да им остане възможност за кариера. „Все пак когато майките работят, те осигуряват повече пари в бюджета за социални разходи”, добави гимнастичката.

