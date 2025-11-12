Сантра разкри абсурдната идея за песента Левски - ЦСКА

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Сантра разкри как се е родила идеята за песента й Левски – ЦСКА. Певицата първо призна пред Петър Дочев и Оля Малинова, че от тригодишна е фенка на футбола, преди да мине по същество.

Бяхме в студиото, и работехме по песента. Между другото по тая песен работихме много хора, и в самия процес, както пишехме текста и пишехме музиката, в един момент го имаше този момент, при който в главата ти е само Пенка, в главата ти е само Тонка, в главата ти са само глупости и всякакви неща ти минават през главата, започна Сантра.

В един момент някой каза: В главата ти е само Левски- ЦСКА, и всички се спряхме на тази абсурдна идея. На мен най-много ми харесва абсурдната идея, защото е готина и като метафора олицетворява всичките неща, които може да са извън връзката. Мъжките занимания, така да кажа, но не и фокусът във връзката, и реших, че ще го оставим, а и провокативно ми се стори, допълни тя.

Последва въпрос на водещата: Ако беше в главата ти само квантова физика, нямаше да се припознаят много хора. Но според мен доста футболни съпруги и приятелки ще се припознаят в този текст?

Не е било целта да се припознаят много хора. Просто наистина откровено ми хареса като фраза, като различна фраза, която някак си не я слагаш и няма да я чуваш всеки ден в песен, отговори по бТВ Сантра.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!