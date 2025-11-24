Съобщава се за тътен след падане на метеорит в България
24.11.2025 / 07:40
Кадър Метео Балканс
Съобщава се за тътен след падащ метеорит в района на с.Синеморец, предаде Метео Балканс.
Още няма подробности, но в мрежата има клипове от небесното явлениер
