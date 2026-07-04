Съобщават за поредно прекъсване на външното електроснабдяване на Запорожката АЕЦ

Кадър Youtube

Международната агенция за атомна енергия (МААЕ) съобщи тази вечер за поредно прекъсване на външното електроснабдяване на Запорожката АЕЦ в Югоизточна Украйна, предаде Ройтерс, цитирана от БТА.

Това е станало за 21-ви път от началото на войната преди повече от четири години. Прекъсната е била връзката с 330-киловолтовия електропровод "Феросплавна-1".

Предишният подобен инцидент стана на 20 юни тази година.

Инспекторите на МААЕ на място са чули военна активност, която е довела до задействане на електрическите защити на линиите, свързващи най-голямата атомна електроцентрала в Европа с въпросния електропровод, се казва в изявлението.

Ядреният регулатор на ООН не посочи кой е отговорен за инцидента.

Украинската енергийна компания "Енергоатом" каза, от своя страна, че външното електроснабдяването Запорожката АЕЦ е било прекъснато в 16:46 ч. (и българско време), предаде Укринформ. В резултат централата, която бе окупирана от Русия през март 2022 г. - малко след началото на войната, е преминала на захранване от резервните дизелови генератори.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!