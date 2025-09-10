Съобщение от А1 за средната ви скорост

Пиксабей

А1 въвежда функционалност за изчисляване и следене на средната скорост директно в приложението Моят А1. Новината идва само дни след като влязоха в сила измененията в Закона за движение по пътищата, които предвиждат контрол на средната скорост чрез тол камерите.

Как работи „Моята средна скорост“

Функционалността автоматично разпознава началото и края на участъците, в които се измерва средна скорост, и в реално време показва предупреждения на шофьора за:

текущата скорост и средната скорост на движение;

оставащото разстояние и време до края на контролираната отсечка;

препоръчителната скорост, за да се избегне нарушение.

Екранните визуални предупреждения помагат на шофьорите да се ориентират по-лесно. За разлика от други приложения, които само сигнализират при навлизане или излизане от такава зона, решението на А1 действително изчислява реалната средна скорост.

Новата възможност в Моят А1 е създадена в помощ на водачите, но не може да замени внимателното шофиране и тяхната отговорност за безопасното движение по пътищата. Възможно е GPS сигналът да бъде нарушен при преминаване през тунели, лошо време или проблем с устройството. Само официалните камери за контрол могат да установят нарушения.

Как да се активира

За да използват новата функционалност, клиентите трябва да обновят приложението Моят А1 до най-новата версия, достъпна в Apple App Store, Google Play или Huawei AppGallery.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!