Съобщение от А1 за средната ви скорост

10.09.2025 / 12:40 1

А1 въвежда функционалност за изчисляване и следене на средната скорост директно в приложението Моят А1. Новината идва само дни след като влязоха в сила измененията в Закона за движение по пътищата, които предвиждат контрол на средната скорост чрез тол камерите.

Как работи „Моята средна скорост“

Функционалността автоматично разпознава началото и края на участъците, в които се измерва средна скорост, и в реално време показва предупреждения на шофьора за:

текущата скорост и средната скорост на движение;

оставащото разстояние и време до края на контролираната отсечка;

препоръчителната скорост, за да се избегне нарушение.

Екранните визуални предупреждения помагат на шофьорите да се ориентират по-лесно. За разлика от други приложения, които само сигнализират при навлизане или излизане от такава зона, решението на А1 действително изчислява реалната средна скорост.

Новата възможност в Моят А1 е създадена в помощ на водачите, но не може да замени внимателното шофиране и тяхната отговорност за безопасното движение по пътищата. Възможно е GPS сигналът да бъде нарушен при преминаване през тунели, лошо време или проблем с устройството. Само официалните камери за контрол могат да установят нарушения.

Как да се активира

За да използват новата функционалност, клиентите трябва да обновят приложението Моят А1 до най-новата версия, достъпна в Apple App Store, Google Play или Huawei AppGallery.

 

Серж (преди 1 час)
Всички приложения, свързани с трафика би трябвало да са оборудвани с такава опция! Уейз, Гугъл мапс и тези на мобилните оператори също. Както виждаме държавата ни вкарва в един филм за скубане на пари и ще е добре да имаме някаква възможност да се предпазим. Ако случайно си настъпал малко повче и получиш предупреждение, естествено е да намалиш и да влезеш в нормите. По този начин водачите сами ще се самоконтролират. Както стана с камерите. Въпросът е ДАЛИ  идеята е тази "средна скорост" да бъде в полза на подобряване дисциплината по пътищата, ИЛИ е просто начин да се скубят пари за опразнената хазна...

