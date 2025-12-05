Съобщение от Еконт: Забавяне на пратките

Кадър Еконт

Доставките на Еконт се забавят, твърдят много от ползващите услугата.

Ето какво съобщи Николай Събев, собственик на компанията:

"Относно : забавяния в доставките ни

Към клиентите, партньорите и колегите в Еконт

През 2025 година се очерта ясна тенденция. Електронната търговия и потреблението бележат силен ръст. Това е добра новина за икономиката и за всички предприемачи, които създават стойност. За нас в Еконт това означава скок в обемите от 4 милиона на 5 милиона пратки месечно.

Този растеж не ни изненада. Още в края на 2024 година ние видяхме накъде върви пазарът и предприехме мащабни стратегически мерки, за да разширим капацитета си.

Започнахме проектирането на 3 нови национални логистични центъра и разширяването на 2 съществуващи. Търсим и наемаме по-големи помещения за офиси в градовете, за да осигурим удобство. Стартирахме мощна програма за подбор на кадри, чрез която от есента на 2025 година към Общността на Еконт се присъединяват по 40 нови души всеки месец. Повишихме основното възнаграждение на куриери и администратори с 50 процента. Трансформираме управленските екипи, като привличаме нови експерти, за да отговорим на новите мащаби.

Това е програма за растеж, която изисква технологично време. Необходимо е време да се проектира, да се построи, да се наемат и обучат хората, така че да разгърнат потенциала си. Ние строим и се развиваме, спазвайки стриктно законите на държавата, което също изисква своето време.

Скоростта, с която растат обемите за доставка, в момента изпреварва скоростта, с която се изгражда физическата инфраструктура. Междинният резултат от това състезание с времето е, че имаме 3 процента ръст на забавените доставки.

Заставам пред вас, за да се извиня за тези забавяния.

Искам да знаете, че мерките, които сме взели, вече работят. Никога досега не сме наемали хора с такива темпове и продължаваме да го правим. Инвестициите в логистика и сграден фонд се реализират по план.

В най-скоро време ще разполагаме с пълния ресурс да управляваме тези и по-големи обеми с качеството, което очаквате от нас. Правим всичко това, за да носим повече ползи и свобода на хората.

Благодаря ви за доверието и търпението.

