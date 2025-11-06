Съобщение от НАП за 7 ноември

Кадър НАП

На 7 ноември до 17:30 часа има профилактика на телефонната централа на Информационния център на НАП.



В този период е възможно свързването на клиенти с тел. 0700 18 700 и 02 98596801 да бъде временно затруднено. При невъзможност за осъществяване на телефонна връзка със сътрудници на Информационния център на НАП бихте могли да изпращате Вашите запитвания на електронната поща infocenter@nra.bg.



Извиняваме се за причиненото неудобство!

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!