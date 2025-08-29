реклама

Съобщение от Уникредит Булбанк

29.08.2025 / 17:14 0

Кадър Уникредит

УниКредит Булбанк изпрати съобщение до всичките си клиенти. В него пише:

В стремежа си постоянно да се подобряваме за Вас и да Ви предлагаме винаги най-добрите и качествени услуги, предстои да направим технически подобрения, които ще доведат до временна недостъпност на Булбанк Мобайл и Булбанк Онлайн от 21:00 на 1-ви септември до 1:00 часа на 2-ри септември тази година.

Извиняваме се предварително за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането!

С уважение, екипът на УниКредит Булбанк.

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама