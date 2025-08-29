Съобщение от Уникредит Булбанк

Кадър Уникредит

УниКредит Булбанк изпрати съобщение до всичките си клиенти. В него пише:



В стремежа си постоянно да се подобряваме за Вас и да Ви предлагаме винаги най-добрите и качествени услуги, предстои да направим технически подобрения, които ще доведат до временна недостъпност на Булбанк Мобайл и Булбанк Онлайн от 21:00 на 1-ви септември до 1:00 часа на 2-ри септември тази година.



Извиняваме се предварително за причиненото неудобство и Ви благодарим за разбирането!



С уважение, екипът на УниКредит Булбанк.

