Съобщение от банка ОББ

От банка ОББ излязоха със съобщение:

Уважаеми клиенти,

Във връзка с централен проблем в Google, възможно е да има прекъсвания при опити за вход в ОББ Мобайл през устройства с операционна система Андроид.

Можете да банкирате през ОББ Онлайн.

С уважение,

Екипът на ОББ

