Съобщение от банка ОББ
05.09.2025
Пиксабей
От банка ОББ излязоха със съобщение:
Уважаеми клиенти,
Във връзка с централен проблем в Google, възможно е да има прекъсвания при опити за вход в ОББ Мобайл през устройства с операционна система Андроид.
Можете да банкирате през ОББ Онлайн.
С уважение,
Екипът на ОББ
