реклама

Съобщение от банка ОББ

05.09.2025 / 12:37 0

Пиксабей

От банка ОББ излязоха със съобщение:

Уважаеми клиенти,

Във връзка с централен проблем в Google, възможно е да има прекъсвания при опити за вход в ОББ Мобайл през устройства с операционна система Андроид.

Можете да банкирате през ОББ Онлайн.

С уважение,

Екипът на ОББ

 

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
Коментирай чрез Facebook

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2025 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама