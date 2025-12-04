Съобщението за земетресение в Невада се оказа грешка на предупредителната система

Снимка: Пиксабей

Съобщението за земетресение с магнитуд 5,9 в Невада се оказа грешка на автоматичната предупредителна система, предаде Ройтерс, като се позова на Геоложката служба на САЩ.

По-рано днес тя обяви, че в района на град Дейтън в този западен американски щат е станал трус.

Впоследствие Яареб Алтауил, геофизик от Националния информационен център за земетресения в Голдън, щата Колорадо, каза, че Геологическата служба на САЩ все още се опитва да установи защо автоматичната ѝ система за ранно предупреждение е била тревога за такова земетресение.

Очевидци разказаха, че са били уведомени по мобилните си телефони за опасност, въпреки че се намират чак в района на Санфранциския залив, на около 290 километра, посочва БТА.

Според Алтауил системата отправя подобно фалшиво предупреждение за първи път.

