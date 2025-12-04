Съобщението за земетресение в Невада се оказа грешка на предупредителната система
Снимка: Пиксабей
Съобщението за земетресение с магнитуд 5,9 в Невада се оказа грешка на автоматичната предупредителна система, предаде Ройтерс, като се позова на Геоложката служба на САЩ.
По-рано днес тя обяви, че в района на град Дейтън в този западен американски щат е станал трус.
Впоследствие Яареб Алтауил, геофизик от Националния информационен център за земетресения в Голдън, щата Колорадо, каза, че Геологическата служба на САЩ все още се опитва да установи защо автоматичната ѝ система за ранно предупреждение е била тревога за такова земетресение.
Очевидци разказаха, че са били уведомени по мобилните си телефони за опасност, въпреки че се намират чак в района на Санфранциския залив, на около 290 километра, посочва БТА.
Според Алтауил системата отправя подобно фалшиво предупреждение за първи път.
За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg
Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!
Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!
Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!