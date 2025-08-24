Съобщиха колко е скочила цената за превоз на мигрант у нас

Мая Иванова. Кадър Нова ТВ

През миналата година у нас са разкрити 15 престъпни мрежи за трафика на мигранти. Техните организатори вече са осъдени и според гранична полиция това се отразило и на заплащането за трафик на хора.

През 2023 година цената е била между 700 и 1000 евро, а в момента между 8000 и 20 000 евро.

Тя зависи от начина и условията на транспортиране, съобщиха по Нова телевизия. Причината бе снощния екшън, разиграл се в Лозенец, с бус, превозващ 24 нелегални мигранти от Афганистан.

