Съобщиха подробности за шофьора, убил полицая, отзовал се на инцидент с блъснат от тир пешеходец

Пиксабей

Загиналият полицай на Северната тангента е блъснат от лек автомобил с висока скорост, каза на брифинг пред журналисти комисар Владимир Иванов, заместник-началник на отдел „Пътна полиция“ в Столичната дирекция на вътрешните работи.

По думите му, рано тази сутрин водач на BMW блъснал служебен полицейския автомобил и така причинил смъртта на полицая от специализираното полицейско звено.

Служителят е бил вътре в служебния автомобил, на шофьорското място, допълни комисар Иванов, предаде БТА.

Припомняме, че при два пътни инцидента в района на Северната тангента в София тази сутрин загинаха полицай и пешеходец. При първия инцидент, след 2:00 ч. тази нощ, в посока Ботевград сръбски тир е блъснал 61-годишен пешеходец, който загинал на място. На местопроизшествието е изпратен автопатрул на "Специализирани полицейски сили". Тогава лек автомобил, движещ се с висока скорост, ударил полицейския автомобил и на място е загинал полицаят, който в този момент е извършвал служебните си задължения.

"По това време полицаят е вършил служебните си задължения, като е отклонявал движението от скоростната тангента към бул. „Рожен“, за да бъде обезпечен огледът на първото ПТП със загиналия пешеходец", допълни комисар Иванов.

"До този момент все още не е установена скоростта на лекия автомобил, но, по думите на другия колега, тя е била висока. Водачът е задържан", обясни комисар Иванов. По думите му, пробите на водача за алкохол и наркотици са отрицателни.

От Агенция "Пътна инфраструктура" съобщиха, че е възстановено движението при трети километър на Северната скоростна тангента при разклона за бул. "Рожен" в посока пътен възел "Ботевградско шосе".

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!