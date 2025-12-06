Съобщиха подробности за трагедията с три жертви край Търговище

Булфото

Мъже на 74, 30 и 31 години са загиналите при катастрофата между селата Дралфа и Голямо ново в община Търговище, съобщават от пресцентъра на областната полиция в Търговище, цитирани от БТА. Тежкото пътнотранспортно произшествие отне живота на трима души, пътували в лек автомобил вчера след обед.

Сигнал за инцидента на път II-51, км 68+170, в близост до село Голямо ново, е подаден около 15:36 ч. в община Търговище. Установено е, че 74-годишен правоспособен водач от Попово, управлявайки собствения си лек автомобил „Форд Фиеста“ с търговищка регистрация в посока от Попово за Търговище, при движение на дясна крива е навлязъл в лентата за насрещно движение. Там управляваният от него автомобил се е блъснал странично в правомерно движещ се влекач „МАН“ с варненска регистрация с прикачено към него полуремарке, също с варненска регистрация – фирмена собственост, управляван от 46-годишен правоспособен водач от ловешкото село Борима.

В резултат на пътнотранспортното произшествие на място са починали шофьорът на лекия автомобил и двама пътували в същия автомобил мъже – на 31 и на 30 г., всички от Попово.

Водачът на товарния автомобил е тестван по надлежния ред за евентуална употреба на алкохол и на наркотични вещества. Пробите са отрицателни.

По случая е образувано разследване.

