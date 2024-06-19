Съобщиха списъка с районите във Варна и областта без ток

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Днес от енергийното дружество се налага да преустановят подаването на ток в следните райони на Варна и областта:

- от 09:00 ч. до 16:55 ч. - гр. Варна – карето, заключено между ул. Проф. Фредерик Жолио Кюри, ул. Христо Самсаров, ул. Радецки, ул. Христо Попови, електрозахранени от ТП 392.



- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - гр. Варна - м-ст Ваялар, м-ст Траката, м-ст Долна трака, м-ст Свети Никола, м-ст Старите лозя, м-ст Горна трака, м-ст Средна трака, м-ст Голяма могила и м-ст Коджа тепе.



- от 09:00 ч. до 16:30 ч. - гр. Варна - м-ст Ален мак, района около ул. Жан Картие, ул. Якоб Роггевен и ул. Вилхем Баренц, електрозахранени от ТП 1888.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Девня – ул. Бачо Киро, ул. Драва, ул. Витоша, ул. Елин Пелин, ул. Калиакра, ул. Марица, ул. Отец Паисий, ул. Патлейна, бул. Съединение, ул. Фронтоваци, ул. Георги Раковски, ул. Елин Пелин, ул. Искър, ул. Калиакра, ул. Климент Охридски, ул. Морава, ул. Пирин, ул. Раковски, ул. Средна гора, ул. Столетов, ул. Христо Смирненски, ул. Аспарух, ул. Люлин, ул. Димчо Дебелянов, електрозахранени от ТП 6, ТП 7 и ТП 8.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Провадия – ул. Кривненско шосе, ул. Петко Шидеров, ул. Цоньо Тодоров, ул. Детелина, ул. Рила, ул. Желез Йорданов, ул. Стефан Боранов, ул. Иван Аксанов, ул. Александър Стамболийски, ул. Иглика, ул. Шипка, ул. Бойчо Желев, ул. Омайниче, ул. Мураданларска, ул. Люляк, ул. Велико Търново, ул. Лозарска, ул. Тодор Илиев, ул. Македонска, ул. Димитър Грънчаров, ул. Кривненска пътека, ул. Пирин, ул. Първа Безименна, ул. Опълченска, ул. Измътец, ул. Матей Стоянов, ул. Алеко Константинов, ул. Славянска, ул. Иван Аксаков, ул. Янко Сакъзов, ул. Божур, ул. Подрумиче, ул. Детелина, ул. Кривненско шосе, електрозахранени от ТП 27, ТП 37 и ТП 44.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - гр. Дългопол – ул. Георги Димитров, ул. Митко Палаузов, ул. Никола Вапцаров, ул. Никола Обретенов, ул. Димчо Дебелянов, ул. Толбухин, ул. Пейо Яворов, ул. Гео Милев, ул. Петко Цонев, ул. Цар Симеон, ул. Христо Ясенов, ул. Цар Борис, ул. Алеко Константинов, ул. Хан Крум, ул. Цар Калоян, ул. Христо Ясенов, електрозахранени от ТП 5. Ще се редува поетапното изкл ючване на отделни улици,така че да не се лишават от електрозахранване всички клиенти.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Староселец – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Габърница – клиентите, електрозахранени от ТП 1 и МТП 2.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Просечен - клиентите, електрозахранени от ТП 2.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Чернево - клиентите, електрозахранени от ТП 5.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Брестак – клиентите, електрозахранени от ТП 1, ТП 2, МТП 5 и МТП 7.



- от 09:00 ч. до 16:00 ч. - с. Белоградец - клиентите, електрозахранени от ТП 4.



- от 09:30 ч. до 16:00 ч. - с. Попович.



- от 08:30 ч. до 17:00 ч. - с. Радево, с. Ботево, с. Ново Ботево и прилежащите им промишлени зони.



- от 09:00 ч. до 17:00 ч. - с. Храброво - клиентите, електрозахранени от ТП 2.

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