Съпругът на починалата Габи: Сам бях в болницата, звънях на 112 да дойдат да помогнат и да спасят жена ми

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Окръжната прокуратура в Русе разследва смъртта на 21-годишна родилка от Две могили. Младата жена ражда второто си дете на 21 август – здраво момченце. На 23 август обаче тя умира. Според семейството й лекарите не са обърнали достатъчно внимание на оплакванията на жената. В здравното заведение е назначена вътрешна проверка. Лекарите от болницата имат подозрения за смъртта на родилката, но все още е рано да ги кажат на глас.

Днес близките на Габриела търсят отговори, но все още няма никаква информация.

Никой не беше с мен в болницата, за да разкаже. Аз бях с майка ми, която е свидетел на всичко. Нямаше в болницата лекари, медицински сестри. Четири етажа обиколих, докато намеря жена ми в интензивното. Не е вярно, че са направили всичко да я спасят. Това са пълни лъжи. Аз от безпомощност звънях на 112 да ги викам в болницата те да помогнат на жена ми, а те ми се смяха, че ги викам в такава голяма болница, как можело да няма кой да й помогне.

Това коментира пред Нова тв съпругът на младата жена Светлин Георгиев.

Вчера бях на среща с ръководството на болницата, но те се опитват да ме манипулират, да ми кажат, че всичко били направили за Габи, но аз намерих четирима доктори със скръстени ръце в интензивното, разказва той.

От болницата вчера коментираха, че не могат да дадат категоричен отговор за смъртта на младата родилка. Оттам имат своето обяснение, но се изчакват резултатите от аутопсията и проверката, която върви в момента.

Днес пред болницата обаче има не само близки на Габи, но и съвсем непознати, които искат да подкрепят семейството.

Трябва да си търсим правата, иначе няма да стане, коментира една от жените.

Друга пък разказва, че когато преди няколко години родила детето си, първо в матката й остава парче плацента, а след това след кюртаж е забравена марля.

Бях с отравяне на кръвта, разказва жената.

След протеста пред болницата хората ще продължат с шествие до съдебната палата в Русе, където протестът им ще продължи.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!