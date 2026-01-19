Съпругът на загиналата при челен сблъсък млада жена: Едно дете остана без майка, а мама никой не може да я замени

Редактор: Юлия Георгиева, кадър Нова тв

Млада жена и баща й загинаха в събота при челен сблъсък с камион, а шофьорът на тежкотоварния автомобил избяга от мястото на инцидента. В колата са били майката на жената и детето й, което след десетина дни ще навърши едва две годинки. Трагедията потресе град Левски, откъдето е семейството. Шофьорът все още не е заловен.

Те бяха тръгнали за Панагюрище на юбилей. Аз трябваше да тръгна от плевенско, а те от Левски. Следях ги, тя ми пишеше по пътя, но по едно време спря да ми пише. Почнах да звъня, но тя спря да ми отговаря и се притесних.

Това коментира пред Нова тв съпругът на загиналата млада жена Александър Арденски.

Стигнах до Угърчин и научих от приятел, че там на пътя е станала катастрофа. Още нямам никаква яснота за това какво е станало. Детето ми е в болницата в Плевен с леки наранявания. Той е бил от страната на удара на съпругата ми, а тъща ми ще прекара 30-40 дни в корито, тъй като е в реанимация със счупен таз. Тя е уникален човек, те всички са страхотно семейство, разказва той.

Когато стигнах до Угърчин видях един полицай, но той ми каза, че няма информация, но приятеля, с когото говорих по телефона, ми каза, че съпругата ми е починала на място, а баща й по път към болницата, посочи той.

Искам да апелирам хората да бъдат по-внимателни на пътя, да внимават много. Има много хора, които не трябва да са на пътя. Защо е избягал? Ти, ако си невинен, не бягаш. Такива хора изобщо н е трябва да са на пътя, коментира той.

Другото е, че трябва да се поддържат пътищата. То като като видях снимки от състоянието на пътя, на мястото, където е станала катастрофата – сняг, лед, минус 10 градуса. С каквито и гуми да си при такива условия, няма да оцелееш. Внимателни, бъдете отговорни и ако знаете за някакви хора с рецидиви на пътя, докладвайте на полицията, защото такива хора не бива да са на пътя, посочи той.

Детето ми само след 10 дни ще навърши 2 годинки. Но сега едно детенце остана без майка. Аз ще се справя, но майчината обич никой не може да я замени. Мама си е мама, това е, коментира татковото на детенцето.

А от полицията информацията е оскъдна. Знаело се кой е избягалият шофьор, но още не е заловен.

