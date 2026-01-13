"Съпругата е доволна и зелевият сок е „един път"": IT специалист създаде високотехнологичен бидон

Кадър: БТВ

Зад всяко велико изобретение стои една жена. Това важи и за високотехнологичния бидон за кисело зеле.

„Жена ми се оплака, че в гаража, където стои всъщност, става много студено. Тези дни беше към минус 10 градуса – 2-3 дни, и тя се притесняваше, че може да се забави процесът на ферментация“, разказва Мариан Попов за БТВ.

Така той създава високотехнологичен бидон, за да отговори на потребностите.

„За да не се забавя процесът на ферментация, аз реших да го обиколя с няколко реда термокабел“, обяснява мъжът.

Следващата стъпка е поставянето на датчици в зелевия сок и отвън.

„Слага се вътре във флуида, в зелевата чорба. Измерва температурата. И когато тя се качи, примерно над 10 градуса, спира да нагрява. Ако падне под минус 5, пак се включва регулаторът. Кабелът нагрява флуида“, пояснява Мариан Попов.

Така през мобилно приложение се следят параметрите на бидона. Съпругата е доволна и зелевият сок е „един път“.

Мариан Попов обмисля да автоматизира напълно и претакването с датчици и помпа, управлявани от разстояние.

