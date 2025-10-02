Съпругата на Брус Уилис за диагнозата: "Без надежда, без посока"

Кадър Gage Skidmore, Уикипедия

Брус Уилис и съпругата му останаха "без надежда, без посока и без подкрепа", след като актьорът беше диагностициран с фронтотемпорална деменция (FTD).

70-годишният актьор получи диагнозата за дегенеративното заболяване през 2022 г., а съпругата му, Ема Хеминг Уилис, сподели разочарованието си от оскъдната информация, която им била предоставена от лекарите веднага след консултацията."В деня, когато получихме диагнозата, излязохме от кабинета без нищо - без надежда, без посока, без подкрепа. Не ми беше дадена никаква информация, освен основните факти за FTD. Когато погледна назад, ми се струва, че това е лудост. Беше толкова травматично преживяване, сякаш целият ти живот ти се отнема за миг", каза тя пред Yahoo!.

"След тази консултация започнах да търся информация в интернет, за да разбера наистина: Каква е тази диагноза? Как се отразява на съпруга ми? Как се отразява на семейството ни? При FTD първите години са толкова трудни, защото се опитваш да разбереш всичко в реално време и да научаваш нещата на момента", допълни тя.

"Това е прогресивно заболяване. Така че в началото човекът все още може да се справя с някои неща, а после бавно нуждите започват да се променят и нещата, които преди е можел да прави, вече не може да прави. Трябва да засилиш подкрепата", обясни съпругата му, цитирана от БГНЕС.

47-годишният модел има две дъщери – 13-годишната Мейбъл и 11-годишната Евелин - от Брус.

