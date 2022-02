Съпругата на Кирил Петков показа колко трудно се става български гражданин: 673-та стъпка след 15 години тук

Снимка Фейсбук, кLinda McKenzie Petkova

Жената на Кирил Петков намекна колко сложна е процедурата по взимане на българско гражданство. Това е една от основните пречки за увеличаване на населението на страната ни и подем на икономиката, тъй като вероятността от естествен демографски прираст е нулева.

Съпругата на премиера Кирил Петков се похвали, че вече официално знае български език. Това стана ясно от публикация в профила й във фейсбук. Ето какво пише под поста, който е придружен със снимка на сертификат от МОН.



"Хайде… Bulgarian language test completed! 673rd step to becoming a Bulgarian citizen after 15 years here (б.р - Това е... Изпълнен тест по български език! 673-та стъпка да станеш български гражданин след 15 години тук)".



Линда Маккензи-Петкова е заедно с премиера от 22 години. По професия тя е икономист, но се посветила изцяло на сладкарството. Г-жа Петковва е собственик на сладкарница в центъра на София, пише varna24.bg.

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието последните новини - такива, каквито са!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!

За реклама в "Петел" на цена от 50 лева на ПР публикация пишете на info@petel.bg и вижте още в - https://petel.bg/Reklama-v-Petel-bg__384655 .

Прочети тук - Защо e добре да рекламирате бизнеса си с ПР публикации в сайта Petel.bg