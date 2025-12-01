Съпругата на Любо Пенев откри дарителска сметка
Близките на Любослав Пенев откриха дарителска сметка за лечението на нападателя, за когото стана ясно през последните часове, че ще бори много тежко заболяване в Германия. Лекарите в момента не могат да приложат химиотерапия, защото организмът му е силно изтощен.
"Днес една от най-големите български легенди се бори за живота си. Любослав Пенев ни е дарявал победи, гордост и сила — сега ние трябва да му дадем надежда. Моля ви, нека застанем рамо до рамо и протегнем ръка на човек, който никога не спря да дава за България."
Ел Голеадор е диагностициран с рак на бъбрека. Припомняме, че бившият играч на ЦСКА, Валенсия и Атлетико Мадрид постъпи по спешност в онкологична болница в чужбина, но нефролозите не дават прогнози за шансовете на Пенев да пребори коварната болест.
В средата на 90-те той бе диагностициран с рак на тестиса.
