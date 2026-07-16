Съпругата на изчезналия бизнесмен призова да се запази личното му пространство

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54-годишният бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени, който беше в неизвестност от 8 юли и бе обявен за национално издирване, се прибра сам в дома си след шестдневно мащабно търсене на територията на две общини. Мъжът е в добро здравословно състояние, а като причина за изчезването си е посочил натрупани професионални проблеми и необходимост да се откъсне временно от ежедневието.

Димитър Георгиев изчезна сутринта на 8 юли, след като паркира автомобила си пред местния хлебозавод, а охранителни камери го заснеха да потегля пеша към близкия горист масив. В продължение на дни от него нямаше никаква следа, докато вчера не се прибрал сам в къщата си. По думите на очевидци, при появата си у дома той е изглеждал изключително кален и мръсен. Кметът на Павликени инж. Емануил Манолов потвърди новината, като сподели, че е получил обаждане от началника на Районното управление на МВР.

По думите на градоначалника бизнесменът е обяснил, че му е "дотегнало“ от проблеми във фирмата и затова е взел решението да изчезне за известно време.

Откакто се е прибрал, Георгиев не се е връщал на работното си място в хлебозавода, информира Bulgaria ON AIR.

В акцията по локализирането на управителя се включи изключително сериозен ресурс – над 100 доброволци, служители на МВР, пожарникари, жандармерия и водолази. При търсенето бяха използвани специализирани дронове и термокамери. Кметът Манолов изказа огромна благодарност към всички, които с дни обхождаха опасни земеделски земи и гори при изключително високи температури, рискувайки собственото си здраве. Той допълни, че експерти продължават да работят по случая, като вече са разкодирали мобилните му устройства и са проследили личните му съобщения, за което се очаква официално становище.

След щастливата развръзка съпругата на Георгиев се обърна към обществеността в социалните мрежи с апел да бъде запазено личното пространство на семейството в този труден момент. Публикацията обаче предизвика вълна от недоволство сред потребителите. Много хора негодуват заради факта, че за намирането на мъжа е мобилизиран огромен държавен, човешки и финансов ресурс, като настояват на бизнесмена да бъде потърсена лична и финансова отговорност за проявеното лекомислие.

Редактор "Екип на Петел",

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