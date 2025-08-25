Съпругата на мъж и баща на 3 деца, убит от дрогиран шофьор: Каквото и да ми струва - няма да се откажа

кадри: БНТ

Валентин Асенов в миналото е осъждан за грабеж и побои.

Пред БНТ говори съпругата на убития в зверска катастрофа в столичния квартал "Христо Ботев" Асен Димитров в средата на юли. През сълзи тя поиска справедливост за нелепата му смърт.

Стана ясно, че 19-годишният Валентин Асенов, който предизвика катастрофата, в която загина 37-годишният баща на три деца, е задържан само за 24 часа.

Причината - от прокуратурата нямали достатъчно информация какво точно се е случило. Това заяви в "Денят започва в неделя" говорителят на Софийската районна прокуратура Николай Николаев. Той потвърди, че тестът за наркотици на младежа е отчел амфетамини, както и че самият той е бил прокурор по предишно дело на 19-годишния младеж, при което той е получил условна присъда за грабеж и побои.

Вдовицата на Асен - Живка, днес си идва от Дъблин, където живеят и работят от 15 години. Тя е на антидепресанти и още не може да повярва какво се случило. Недоумява как при условна присъда, употреба на наркотици и причиняване на смърт заради шофиране в насрещното, извършителят е на свобода.

"Преди всичко ние сме хора, хора на които това нещо трябва да ти тежи на съвеста, защото три дечица повече никога няма да кажат тате. Това, че ще бъдат сами, това че аз ще бъда винаги сама. Не може да продължаваме да губи любимите си хора без никаква вина по нелеп начин. Надявам се да се вземат в ръце и да разрешат случая", каза Живка Стефанова, съпруга на убития в катастрофа Асен.

Според говорителя на Софийската района прокуратура Николай Николаев задържането на 19-годишния извършител само за 24 часа безспорно е грешка, защото има основания да се смята, че той не е безопасен.

"По мое мнение безспорно са на лице такива основания, но трябва да се съберат доказателства за вината", заяви прокурор Николай Николаев.

Едно от доказателствата е запис на катастрофата от 14-ти юли. На него ясно се вижда как Валентин нахлува в насрещното и блъска АТВ-то, в което се вози Асен. Първоначално със случая се заема районната прокуратура, защото мъжът не умира на място. След като след 6 дни издъхва в болница, случаят е поет от градската прокуратура. Кръвният тест трябва да потвърди употребата на амфетамини.

"При амфетамините стават чести грешки, затова кръвта единствено може да каже. Аз искам да разсеем всички съмнения. Колегите от градската прокуратура ще стигнат до обективната истина по този случаи и в това не трябва да имаме съмнения, никой няма да остане безнаказан", коментира прокурор Николай Николаев.

Вратата на къщата, в която живее 19-годишният Валентин Асенов заедно със семейството си, е заключена и никой не отваря. Повечето съседи твърдят , че не го познават.

От градската прокуратура обещаха повече подробности за случая да бъдат дадени в понеделник.

