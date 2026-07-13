Съпругата на треньора, пострадала при тежката катастрофа на „Тракия“, се подобрява

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Жената, която пострада при катастрофата с тир на автомагистрала „Тракия“ в края на юни, се подобрява.

При тежкия инцидент загинаха две деца-футболисти и един от родителите им.

Жената беше транспортирана с медицински хеликоптер в университетската болница „Свети Георги“ в Пловдив.

При постъпването си е била в критично състояние и с непосредствена опасност за живота.

В продължение на дни екипът на Клиниката по анестезиология и интензивно лечение полага денонощни усилия за овладяване на състоянието ѝ и спасяването на живота ѝ, съобщават от болницата.

Пострадалата жена е контактна и адекватна, с продължаващо лечение в различни клиники на болницата.

Редактор "Екип на Петел",

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