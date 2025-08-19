Съпрузи: Каква Англия, каква чужбина, у нас е най-хубаво

Редактор: Недко Петров

Съпрузи от Казанлък са поредното доказателство, че колкото и добре да живее българина в странство, един ден се завръща в родния си край. Станислава Стоянова е десет години в Лондон, а мъжът й Станимир изкарва на Острова пет повече. Въпреки че са материално осигурени и имат доходни професии, мъката по малката им дъщеричка оказва влияние върху техния окончателен избор.

Завръщат се в България, когато наследничката им е на две години. Не след дълго си купуват къща в село Енина и се установят там. Станимира е доволна, че е близо до люибмия си роден град, в който винаги е искала да живее, и често го посещава. Понякога с колело, а друг път и пеша.

Доволна е, че щерката им вече е второкласничка в ОУ „Христо Ботев“ в селото, а малкият им син е в детска градина.

Връщайки се назад обаче във времето, Станимира признава, че баба й била категорично против да напускат английската столица.

Да не си посмяла да се връщаш, заръчала тя на внучката си. Но все пак, когато отишла да я посети, вече била на коренно различно мнение.

Разходих я къде ли не в Лондон. Когато баба видя просяците и времето, и я наваля дъжда, тя ми призна: Не знам как издържаш. Нямаше и десетина дни, докато си купи билет и се прибра у нас, разбирайки, че животът в България е най-хубав, разкри Станимира.

Българинът се завръща в родината си заради чувството към дома, а не заради стандарта на живот и парите. Защото колкото и да си добре устроен в чужбина и всичко да ти е наред, ти си оставаш чужденец, допълва в „Да хванеш гората“ тя.

