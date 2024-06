Сър Радакин: Сценарият за трета световна война не е неизбежен

Снимка уикипедия, Chairman of the Joint Chiefs of Staff

Британски адмирал направи мрачна прогноза.

Началникът на щаба на отбраната на Великобритания адмирал сър Антъни Радакин е уверен, че Кремъл не се стреми към пряка конфронтация с членовете на НАТО и че Украйна ще спечели войната, съобщава телевизионният канал Sky News, цитиран от "Фокус".

Адмиралът подчерта, че на Москва и Пекин им липсват военните "умения“ да победят онзи вид бараж от дронове и ракети, който САЩ и техните съюзници унищожиха през април, когато Иран се опита да атакува Израел.

Радакин изрази увереност, че сценарият за трета световна война не е неизбежен, като предупреди да не се правят "свободни изказвания“. Вместо това той подчерта, че ситуацията в света просто е станала "малко по-опасна“.

Радакин вярва, че британската общественост ще се надигне да се бие отново, ако някога възникне нова екзистенциална заплаха като тази, която някога е представлявала Нацистка Германия.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лева без ДДС на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!