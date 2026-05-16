Саръбоюков с второ място на Диамантената лига в Шанхай

Стопкадър Спортал.бг

Голям успех на най-добрия ни атлет.

Бронзовият медалист в скока на дължина от Световното първенство по лека атлетика в зала в Торун тази зима Божидар Саръбоюков започна летния сезон с второ място на Диамантената лига в Шанхай/Кецяо (Китай) днес. Възпитаникът на Димитър Карамфилов се нареди втори с 8.07 метра (+0.1 м/сек). Той направи само още един успешен опит в състезанието - 7.95 м (0.0 м/сек) при последното си излизане в сектора, като този опит беше записан изцяло без стъпване на дъската.

Победата с личен рекорд записа световния шампион в зала и на открито за миналата година Матия Фурлани, който се приземи на 8.43 м (+0.4 м/сек). Трети се нареди узбекистанецът Анвар Анваров с 8.01 м (-0.4 м/сек).

Състезанието не започна по най-добрия начин за Саръбоюков, който стартира с два фала. Изправен пред възможността да приключи рано участието си, той се “измъкна” в третия си опит и с отскачане отдалеч се приземи на 8.07 м, като този резултат му осигури втората позиция, пише Спортал.бг.

Следващият старт на Саръбоюков ще е отново в Китай, като този път той ще участва на Диамантената лига в Сямън следващата събота.

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!