Саръбоюков спечели надпреварата на скок дължина на турнир в Инсбрук

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Атлет номер 1 на България Божидар Саръбоюков спечели първо място в скока на дължина на турнира "Golden Roof Challenge 2026" в Инсбрук (Австрия).

Възпитаникът на Димитър Карамфилов спечели с 8.18 метра, което е изравнен рекорда в 22-годишната история на надпреварата, посочва БТА.

Бронзовият медалист от Световното първенство в зала Саръбоюков обаче започна състезанието с три фаула. При четвъртото си излизане в сектора той записа 8.05, в петия направи 8.18 метра, а в последния си опит постигна 8.12.

Програмата на състезанието в Инсбрук включва скок на дължина за мъже и жени и овчарски скок за мъже и жени, които се състезават на специална конструкция, построена на площада в града.

„Чувствам се страхотно. Искам да благодаря на страхотната публика на турнира в Инсбрук. Надявам се догодина пак да скачам тук", заяви българинът

Втори със 7.70 метра е Лука Херден (Германия), а трети със 7.67 е Шенолт Лионел Кутзи (Набимия).

Преди да спечели в Инсбрук Саръбоюков победи на Диамантената лига в Рим. Идната седмица той ще участва на Балканиадата във Волос (20-21 юни).

Редактор "Екип на Петел",

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