Саръбоюков стана шампион на скок дължина на турнир по лека атлетика в Пловдив

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Бронзовият медалист от шампионата на планетата Божидар Саръбоюков спечели първото място на скок дължина на турнира по лека атлетика "Розаимпекс" в Пловдив.

Атлет номер 1 на България постигна резултат от 8.24 метра, предава БТА.

Александра Начева триумфира в коронната си дисциплина троен скок с 13.57 метра.

Европейската шампионка на 100 метра за девойки Радина Величкова взе златото в тази дисциплина с 11.71 секунди, а националната рекордьорка на 60 метра за девойки Рая Димитрова постигна 11.81, което е покрит норматив за Световното първенство до 20 години в Орегон (САЩ).

Никола Караманолов беше най-бърз в спринта на 100 метра при мъжете с 10.44 секунди. В сериите той записа 10.37.

Редактор "Екип на Петел",

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