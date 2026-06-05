Саръбоюков стана шампион в Рим: Българинът с първи успех в диамантената лига

Кадър БНТ

Атлет №1 на България Божидар Саръбоюков спечели първото място в скока на дължина на Диамантената лига по лека атлетика в Рим, предава БНТ.

Европейският шампион в скока на дължина в зала постигна 8.26 метра в най-добрия си последен опит.

За него това е първи успех в кариерата в най-силните комерсиални турнири в световната атлетика.

Следващото участие на българина в старт от Диамантената лига ще бъде на 10 юли в Монте Карло.

Редактор "Екип на Петел",

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