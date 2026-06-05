реклама

Саръбоюков стана шампион в Рим: Българинът с първи успех в диамантената лига

05.06.2026 / 09:07 1

Кадър БНТ

Атлет №1 на България Божидар Саръбоюков спечели първото място в скока на дължина на Диамантената лига по лека атлетика в Рим, предава БНТ.

Европейският шампион в скока на дължина в зала постигна 8.26 метра в най-добрия си последен опит. 

За него това е първи успех в кариерата в най-силните комерсиални турнири в световната атлетика. 

Следващото участие на българина в старт от Диамантената лига ще бъде на 10 юли в Монте Карло.

Добави Petel.bg в Google

Редактор "Екип на Петел",

"За нас"

За реклама в "Петел" на цена от 40 евро без ДДС на ПР публикация пишете на [email protected]

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на [email protected]. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на [email protected] по всяко време на дежурния редактор!

 

 


реклама
Коментари
0
0
skokos (преди 1 минута)
Рейтинг: 15232 | Одобрение: 2517
Браво, много е приятно да видиш, да чуеш за постижение на български спортист!

Последни новини
реклама
Форум
реклама

реклама
 
Всички права запазени © 2011 - 2026 Petel.bg Изработка и техническа поддръжка Дот Медиа
затвори X
реклама