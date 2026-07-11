Саръбоюков записа национален рекорд на открито и е четвърти на турнира от Диамантената лига в Монако

Снимка: Булфото

Европейският шампион в зала от Апелдоорн 2025 Божидар Саръбоюков завърши с национален рекорд в скока на дължина на открито и четвърто място в конкуренция на четирима световни шампиони на турнира по лека атлетика от Диамантената лига в Монако, предава БТА.

Българският състезател постигна 8.36 метра в най-добрия си втори опит, което е рекорд за него в надпревара на открито. Резултатът е с 3 см по-добър от постижението на Ивайло Младенов, който беше национален рекордьор на открито с 8.33 от 1995 година.

Саръбоюков се движеше на трета позиция до петия опит, в който беше изместен и не получи възможност да направи шести.

Състезанието спечели олимпийският шампион Милтиадис Тентоглу (Гърция), който оглави световната ранглиста с нов рекорд на турнира от 8.61 метра. Втори е Уейн Пинок (Ямайка) с 8.39 метра, а трети завърши Хорхе Оделин (Куба) с 8.38 метра.

Следващото състезание, на което Саръбоюков ще участва, е Държавното първенство по лека атлетика на 25 и 26 юли.

Редактор "Екип на Петел",

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