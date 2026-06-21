Саръбоюков завърши на трето място в скока на дължина на Балканското първенство във Волос

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Атлет номер 1 на България Божидар Саръбоюков завърши на трето място в скока на дължина на Балканското първенство по лека атлетика във Волос (Гърция).

Възпитаникът на Димитър Карамфилов постигна 8.04 метра (-0.8) в четвъртия си опит, предава БТА.

Бронзовият медалист от Световното първенство в зала записа още 7.93 (-0.4), 7.87 (-1.1), 8.03 (-0.6), 7.93 (-0.6) и фаул.

Победител стана двукратният олимпийски златен медалист от Токио 2020 и Париж 2024 и световен първенец от Будапеща 2023 Милтиадис Тентоглу (Гърция) с един единствен успешен опит от 8.36 метра (-0.3), а втори е Лука Бошкович (Сърбия) с личен рекорд от 8.19 (-0.4).

Саръбоюков донесе трето отличие за страната в първия ден на Балканиадата след титлата на Христо Илиев на 100 метра и бронза на Тихомир Иванов в скока на височина.

Редактор "Екип на Петел",

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