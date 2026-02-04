Сарафов: Не изключваме Ивайло Калушев да не е сред живите

Кадър Фб

За случая „Петрохан“ се издирва Ивайло Калушев, но не мога да кажа докъде е стигнало издирването. Това каза и.ф. главен прокурор Борислав Сарафов в Батановци.

Не изключваме той също да не е сред живите. Изпратил е съобщение на майка си с извод, че сам е опитал да посегне на живота си, каза още Сарафов.

„На място бяха открити три тела, които са с огнестрелни рани“, каза за случая вчера директорът на Главна дирекция „Национална полиция“ главен комисар Захари Васков. Той уточни, че се чакат аутопсии и експертизи. Има издирвани, свързани с неправителствена организация, обясни той. Установено е, че организацията има мотиви на секта. Дейността ѝ се изследва, посочи още той.

Борислав Сарафов посочи, че се изготвят съдебномедицински балистични експертизи за прострелването, използваното оръжие, защо мъжете са били там, кой и защо е запалил къщата. Има много неизвестни и предстои много работа, каза главният прокурор.

"Това, което виждам сега, определено ме шокира. Два пъти повече ме шокира дейността на тази неправителствена организация, която сякаш се е опитала да изземе дейността на оторизираните държавни институции, да провежда своя политика и действия", посочи той.

По информация на bTV в годините назад са подавани сигнали до компетентните органи относно съмнения за евентуални нередности, извършвани в хижата

Дейността на тази организация трябва да бъде изцяло проверена, допълни Сарафов. Включително по отношение на децата, които са ходели там на лагери, които са оставяни там от своите родители, добави той.

Има проверки по материали от ДАНС на организация от две години. Това, което възпрепятства събирането на информация и доказателства, е нежеланието на родителите на тези деца за съдействие. Има саботиране на разследването от родителите на децата“, допълни още Борислав Сарафов.

