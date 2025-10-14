Сарафов иска отвод на съдия от дело, свързано с и.ф. главен прокурор

Снимка: Булфото

Изпълняващият функциите главен прокурор Борислав Сарафов поиска отвод на съдията от Софийския градски съд Мирослава Тодорова от дело срещу отказа на "ad hoc прокурора" Даниела Талева да го разследва по сигнал на Гражданско сдружение БОЕЦ.

Тодорова е трябвало да се произнесе по жалба срещу отказ на Даниела Талева от 17 юни 2025 г. да образува дело по материали, добили известност в публичното пространство като "Евротулийкс", пишат от прокуратурата.

Става дума за информация, за която се твърди, че е от архива на бившия следовател Петьо Петров, а според гражданското сдружение те доказват, че Сарафов е осуетявал конкретни разследвания, предава БНР.

Отводът на магистрата се иска на три основания: че е част от Съюза на съдиите и като такава е поискала оставката на Сарафов, тъй като е останал на поста "изпълняващ функциите" и след изтичането на шестмесечния ограничителен законов срок; че според публична информация в архива на Пепи Еврото се съдържат и копия от дисциплинарно производство срещу самата нея и защото е изминал едномесечният срок за обжалване на отказа на Даниела Талева.

На финала на своето искане Сарафов цитира и практика на Европейския съд по правата на човека.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!