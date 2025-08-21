Сарафов взе важно решение след инцидента с АТВ в Слънчев бряг

Редактор: Недко Петров

Стопкадър бТВ

Национална следствена служба поема разследването за инцидента, при който 18-годишен помет с АТВ петима души в Слънчев бряг. По разпореждане на изпълняващия функциите главен прокурор Борислав Сарафов, досъдебното производство се възлага на следователите.

35-годишната жена, която пострада, е на командно дишане състоянието, състоянието й е критично и за съжаление се влошава. Това каза за bTV доктор Светослав Тодоров, заместник директор на университетската болница в Бургас.

Лекарите се борят за живота и на 4-годишния й син. Детето е в кома в отделението по реанимация на същата болница. Христина и малкият Марин бяха пометени от ATV, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев на 14 август Слънчев бряг.

В последния ден от почивката си две семейства с пет деца се разхождали, когато са пометени от сина на полицейски служител от Несебър.

Утре близките на пострадалите организират протест пред съда в Бургас, където от 14:00 часа ще се гледа обжалването на мярката „домашен арест“ за извършителя.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!