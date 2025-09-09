Сърбия 0:2 Англия за световните квалификации

Снимка: Пиксабей

Сърбия и Англия играят при 0:2 в мач от шестия кръг на световните квалификации, зона УЕФА. Хари Кейн откри резултата в 33-ата минута.

Гостите започнаха по-добре срещата и още от първите минути поеха инициативата. Те опитаха да да се задържат в противниковата половина, а първият точен удар бе дело на Деклан Райс още в петата минута. Половинчатите ситуации за гостите в първия четвърт час пък дойдоха след две грешки на Елиът Андерсън. След изминаването на първите петнайсет минути “плавите” започнаха да разиграват доста по-уверено и да успяват да задържат топката в свое владение, предава Спортал.

В средата на първата част Антъни Гордън направи добър рейт по левия фланг и отправи точен изстрел, но той не представляваше проблем за Джордже Петрович. Най-добрата възможност за англичаните дойде в 28-ата минута, когато Морган Роджърс пое една топка и се обърна с лице към вратата, намери напредващия на скорост Нони Мадуеке, а крилото опита да намери Хари Кейн, но кълбото мина покрай вратата след лекия удар на острието. Мигове по-късно пък Гордън отново стреля точно, но отново стражът на Борнемут се справи. Няколко минути след това се стигна и до фал около дъгата, който бе изпълнен от Рийс Джеймс, който обаче срещна само стената. Целият този натиск все пак даде резултат в 33-ата минута, когато отлично изпълнен корнер от Деклан Райс бе засечен с глава от Хари Кейн, който се разписа за 0:1.

Гостите нанесоха светкавичен втори удар почти веднага след подновяването на играта, когато последователно Елиът Андерсън и Морган Роджърс продължиха топката в предни позиции, където тя бе поета от активния Нони Мадуеке, който демонстрира отличната си скорост и с левия крак преодоля Петрович за 0:2. Малко след това Клерман Тюрпен пък спря играта поради нецензурни и вероятно расистки възгласи от трибуните, за да отправи предупреждение.

“Трите лъва” са водач в групата с 12 точки след четири поредни победи. От друга страна представянето на тима под ръководството на Томас Тухел далеч не е толкова убедително. Западните ни съседи не успяха да спечелят на старта, но след два последователни успеха и общо седем точки са втори в групата, но и с мач по-малко от своите гости. Двубоят е сочен като един от ключовите в тази група, които в крайна сметка ще определят победителя. “Плавите” нямат поражение в 12 поредни квалификационни мача за Световно първенство.

Мениджърът на Англия Томас Тухел прави четири промени в своя състав в сравнение с тези, които победиха Андора. Той отново няма възможност да разчита на някои от основните футболисти като Коул Палмър, Букайо Сака, Джуд Белингам и Трент Александър-Арнолд. Езри Конса ще си партнира в средата на терена с Марк Геи, Тино Ливраменто получава шанс от първата минута на левия бек, а Антъни Гордън ще се подвизава пред него и заменя на тази позиция Маркъс Рашфорд.. Морган Роджърс също започва двубоя.

Драган Стойкович залага на трима футболисти, които се подвизават в Премиър лийг и познават добре своя противник. Това са Джордж Петрович, който е в Борнемут, капитанът Никола Миленкович, както и Саша Лукич от Фулъм. Атаката на тима е водена от Душан Влахович, който преди няколко дни отбеляза единственото попадение при успеха над Латвия. Домакините са потредени в система в трима централни защитници в търсене на повече сигурност в отбрана и възможност за бързи преходи в офанзивен план.

За реклама в "Петел" на цена от 60 лв без ДДС/30,68€ на ПР публикация пишете на info@petel.bg

Следете PETEL.BG всяка минута 24 часа в денонощието!

Последните новини виж - ТУК!

Проверка на фактите: Съобщете ни, ако видите фактологични грешки и нередности в статията или коментарите. Пишете директно на info@petel.bg. Ще обърнем внимание!

Изпращайте вашите снимки на info@petel.bg по всяко време на дежурния редактор!